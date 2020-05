[bnt포토] 투모로우바이투게더 연준 '모두 다 쉿'

[김혜진 기자] 18일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 투모로우바이투게더 '꿈의 장: ETERNITY' 쇼케이스가 열렸다.투모로우바이투게더 연준이 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)'은 트렌디한 팝 장르의 곡으로, 친구들과 함께한 마법 같은 순간이 끝난 뒤 마주한 현실을 '세계가 불타버린 밤'으로 표현해 소년들의 혼란스러운 감정을 전한다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr