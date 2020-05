뉴이스트 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 뉴이스트(JR, 아론, 백호, 민현, 렌)가 타이틀곡 ‘I’m in Trouble’ 안무 영상을 공개했다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 오늘(17일) 뉴이스트 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 새 앨범 타이틀곡 ‘I’m in Trouble(아임 인 트러블)’ 안무 영상을 공개, 화제를 불러일으키며 폭발적인 반응을 얻고 있다.이번 영상은 MV 조회 수 공약 이행 영상으로 지난 11일 미니 8집 ‘The Nocturne’ 발매 이후 타이틀곡 ‘I’m in Trouble’이 많은 대중의 관심과 사랑을 받아 빠르게 천만 뷰를 돌파, 뜨거운 성원에 힘입어 공개됐다.공개된 영상 속 멤버들은 독보적인 비주얼을 과시하며 블랙과 화이트가 포인트 되는 내추럴한 사복을 입고 등장, 타이틀곡의 무드와 조화를 이룬 몽환적인 조명이 감도는 공간 속에서 음악 방송 무대와는 또 다른 분위기의 시크함을 장착해 보는 이들을 단번에 빠져들게 만들었다.특히 픽스 버전의 안무 영상답게 뉴이스트의 카리스마 넘치는 퍼포먼스와 관능적인 섹시함이 더해진 다양한 포인트 안무를 세세하게 볼 수 있어 많은 팬들의 눈길을 끌었으며, 실제 무대와 다를 바 없는 완벽한 완급 조절의 동작과 칼군무로 안무 영상의 몰입도를 더욱 높이기도 했다.이처럼 안무 영상 공개만으로도 화제를 모으고 있는 뉴이스트는 음원 공개 직후 각종 온라인 음원 차트 1위와 더불어 수록곡 전곡을 차트인 시켰으며, 13개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위는 물론 21개 지역 톱10에 이름을 올려 글로벌 영향력을 과시, 꾸준히 한터차트 일간 부문 1위를 차지하며 순조로운 출발로 승승장구의 행보를 걷고 있어 이들이 세워나갈 새로운 기록에 기대가 모아지고 있다.한편, 뉴이스트는 오늘(17일) SBS ‘인기가요’에서 타이틀곡 ‘I’m in Trouble’ 무대를 선보이며, 활발한 음악 방송 활동을 이어나갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com