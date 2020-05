강다니엘 (사진=커넥트 엔터테인먼트)

강다니엘의 여행 스토리가 담긴 DVD가 오는 6월 30일에 정식 발매된다.오늘(15일)부터 각종 온라인 DVD 판매 사이트를 통해 강다니엘의 ‘HELLO, DANIEL_TRAVEL STORY IN PORTLAND & LA DVD’의 예약 판매를 시작한다.그의 첫 단독 리얼리티 프로그램인 ‘안녕, 다니엘’은 킨포크 라이프(자연 친화적이고 건강한 생활양식)를 중시하는 감성과 예술의 도시, 미국 포틀랜드에서 다양한 사람들과 교감하고, 25세 청년으로서 펼치는 강다니엘의 홀로 여행기를 담았다.‘HELLO, DANIEL_TRAVEL STORY IN PORTLAND & LA DVD’에는 강다니엘의 여행 리얼리티 SBS FiL의 ‘안녕, 다니엘’의 미공개 영상과 첫 번째 미니앨범 ‘CYAN’의 프로덕션 과정이 담겨있다.‘안녕, 다니엘’의 포틀랜드 여행기 미공개 영상과 더불어 신곡 안무연습 및 뮤직비디오 촬영을 준비하는 강다니엘의 프로페셔널한 모습을 담은 메이킹 필름, 앨범 자켓 촬영현장, 비하인드 스토리, 인터뷰 등을 두 장의 DVD에 수록했다.특히 강다니엘의 여행기와 앨범 제작 스토리가 생생하게 담긴 80페이지 이미지 북클릿과 아코디언 엽서, 페이퍼 프레임, 스티커 등의 알찬 패키지로 구성해 팬들의 소장가치를 높였다.‘HELLO, DANIEL_TRAVEL STORY IN PORTLAND & LA DVD’의 사전 예약판매 기간은 오늘(15일)부터 6월 1일까지이며 6월 30일 정식 출시된다. 강다니엘의 DVD는 온라인 판매사이트 인터파크, 핫트랙스, G마켓, ktown4U에서 구매할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com