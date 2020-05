팬텀싱어3, 조회수 TOP5 무대 공개 (사진=JTBC)

'팬텀싱어3' 반복해서 보는 온라인 조회수 TOP5 무대를 공개했다.지난 4월 10일 첫방송된 JTBC '팬텀싱어3'는 역대급 무대들로 방송 3회 만에 역대 최고 시청률을 기록하며 화제가 되고 있다.특히 각양각색의 매력 넘치는 참가자들과 시즌 최초로 시도된 1:1 장르별 미션 등으로 크로스 오버 음악의 장르를 개척하고 있다는 호평을 받고 있다.이런 와중에 '팬텀싱어3' 5회까지 공개된 무대에서 무한 반복을 자극시키는 온라인 조회수 TOP5 무대를 공개한다.테너 유채훈의 'Il Mondo' 조회수 110만 돌파테너 유채훈이 부른 'Il Mondo' 영상이 총 조회수 110만 클릭을 돌파하며 1위를 차지했다. 프로듀서 오디션에 참여한 전설의 테너 유채훈은 영화 '어바웃 타임'의 OST인 'Il Mondo'를 호소력 있게 불러 프로듀서들에게 호평을 받았다.안동영과 유채훈이 부른 'Love poem' 조회수 61만 돌파안동영과 유채훈의 목소리로 재탄생한 'Love poem'이 온라인 조회수 61만 클릭을 달성했다. 이탈리아 유학생 안동영과 전설의 테너 유채훈는 1:1 라이벌 장르 미션에서 '가요'를 선택, 아이유의 노래 'Love poem'을 크로스오버 무대로 꾸며 호평을 받았다.성악 천재 존노가 부른 'The prayer' 조회수 60만 돌파성악 천재 존노가 부른 'The prayer'가 조회수 60만건을 돌파하며 3위를 차지했다. 예일대 음대 출신의 존노는 안드레아 보첼리와 셀린 디온이 함께 불러 유명한 'The prayer'를 혼자 부르며 프로듀서의 호평을 이끌었다.런던 로열 오페라단 길병민 'Parlami D'amore Mariù' 조회수 45만 돌파길병민이 부른 'Parlami D'amore Mariù'가 온라인 조회수 45만 클릭을 넘어서며 4위를 차지했다. 런던 로열 오페라단 소속 가수 길병민은 부드러운 목소리로 사랑을 고백하는 노래 'Parlami D'amore Mariù'를 불러 프로듀서의 이목을 집중시켰다.테너 박기훈의 폭발적인 성량 'Nessun Dorma' 조회수 35만 돌파테너 박기훈이 부른 'Nessun Dorma'가 온라인 조회수 35만으로 5위를 차지했다. 박기훈은 프로듀서 오디션에서 수줍은 모습과는 대비되는 폭발적인 성량으로 오페라 '투란도트'의 아리아 'Nessun Dorma'를 완벽하게 소화해 놀라움을 자아냈다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com