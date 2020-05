트립투케이팝 (사진=SBS)

K-POP 스타들이 코로나 19로 지친 세계인들을 위해 한 자리에 모인다.오는 19일부터 21일까지 3일간 매일 오후 7시부터 80분간 서울 중구 CKL스테이지에서 문화체육관광부(장관 박양우)와 한국콘텐츠진흥원(원장 김영준)이 주최, 주관으로 언택트 공연 ‘랜선음악여행-트립 투 케이팝’(Trip to K-POP)을 개최한다.‘랜선음악여행-트립 투 케이팝’은 K-POP 아이돌을 비롯한 한국 뮤지션들이 코로나 19로 힘들어하는 세계인을 위로하고 응원하기 위한 공연. 코로나 19로 인해 ‘집콕’에 답답해 하는 세계인들에게 ‘한국으로의 랜선 음악 여행’을 제안하는 동시에 ‘우리는 이길 수 있다’(We shall overcome)이라는 부제에 맞춰 다 함께 어려움을 극복하자는 응원의 메시지를 전할 예정이다.이를 위해 아이콘, 오마이걸, 소란, 데이브레이크, 홍이삭 등 국내 뮤지션 12팀이 참여한다. MC B1A4 산들의 진행으로 19일에는 아이콘, 소란, 비비, 나띠가 공연의 포문을 열며 20일에는 김재환, 에이프릴, 데이브레이크, 홍이삭이 이어간다. 21일에는 오마이걸, KARD, 바밍타이커, 서사무엘, 마틴 스미스가 공연의 대미를 장식한다.한국콘텐츠진흥원의 김영준 원장은 “전 세계가 사랑하는 K-POP을 통해 코로나19로 지친 사람들에게 희망과 응원의 메시지를 전달하는 자리”라며 “최근 코로나19 집단 감염이 문제가 돼 생활 속 거리 두기가 더욱 강조되는 만큼 이번 공연이 전국민이 생활 속 거리 두기를 실천하면서 문화를 향유할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.SBS 미디어넷 측 역시 “ ‘랜선음악여행-트립 투 케이팝’은 코로나 19 극복을 기원하고, 코로나 19으로 어려움을 겪고 있는 전 세계인들을 응원하기 위해 개최되는 공연이다. 안방에서 함께 즐기며 서로 응원할 수 있는 시간이 되길 희망한다"고 밝혔다.이번 공연은 19일부터 21일까지 오후 7시부터 SBS 미디어넷의 SBS MTV, SBS FiL으로 생방송된다. 더불어 네이버 Vlive, U+아이돌 Live 앱, 유튜브 한국콘텐츠진흥원과 THE K-POP 채널 등 온라인을 통해 생중계되며 U+아이돌 Live 앱을 통해 실시간 채팅으로 뮤지션과 팬들의 소통할 수 있는 기회도 제공할 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com