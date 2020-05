뉴이스트, ‘엠카’로 ‘I’m in Trouble’ 첫 음방...무대 장인이 귀환했다

[연예팀] 뉴이스트가 ‘엠카’에서 ‘I’m in Trouble’ 컴백 무대를 꾸민다.미니 8집 ‘The Nocturne’으로 화려하게 귀환한 뉴이스트가 금일(14일) 오후 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에서 타이틀곡 ‘I’m in Trouble’ 무대를 음악 방송 최초로 공개한다. 본격적인 컴백 활동의 신호탄을 쏘아 올리는 것.뉴이스트가 선보일 ‘I’m in Trouble’은 직설적이고 도발적인 사운드로 이루어진 알앤비 팝 장르의 곡이다. 강렬한 이끌림으로 서로에게 빠지는 순간을 표현했으며, 깊어질 밤 속에 더욱 깊어질 감정을 직설적인 가사로 담아내 눈길을 끈다.무엇보다 뉴이스트는 세련되면서도 절제된 퍼포먼스에 한층 더 짙어진 표현력을 장전한 무대로 팬덤의 시선을 사로잡을 채비를 마쳤다.특히 뉴이스트는 데뷔 이후 꾸준히 새로운 변화를 시도하며 매번 찰떡같은 콘셉트 소화력과 싱크로율 높은 군무로 명실상부한 ‘무대 장인’으로 불리고 있다. ‘I’m in Trouble’ 무대에서도 이들이 지금까지 쌓아온 내공을 아낌없이 펼칠 것이다.한편, 뉴이스트가 출연하는 Mnet ‘엠카운트다운’은 매주 목요일 오후 6시 방송.(사진제공: 플레디스)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr