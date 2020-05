신화 전진, 유부남 된다…결혼식 시점은 미정

원조 아이돌그룹 신화의 전진(본명 박충재·40)이 결혼한다.전진은 14일 자신의 SNS에 자필 편지를 올려 "어릴 적부터 행복한 가정을 꾸리는 것이 꿈이었던 제게 그 꿈이 현실로 다가왔다"며 "항상 긍정적이고 밝은 모습으로 저에게 큰 힘이 돼 주는 이 사람과 함께라면 어떤 힘든 일이라도 이겨낼 수 있을 거란 확신이 생겼다"고 밝혔다.이어 "앞으로도 실망하게 해드리지 않고 건강한 모습으로 잘 살아가도록 노력하겠다"며 "사랑하는 신화창조(신화 팬) 여러분들도 행복한 일들만 가득하시기를 진심으로 기도하겠다"고 덧붙였다.소속사 CI ENT는 이날 "결혼식 시점은 아직 정해지지 않았다"고 설명했다.또한 예비 신부는 비연예인인 것으로 알려졌다.이로써 전진은 신화 멤버 중 두 번째로 기혼자가 된다.앞서 에릭(본명 문정혁·41)은 배우 나혜미(29)와 2017년 결혼했다.1998년 신화 1집 '해결사'를 내며 데뷔한 전진은 팀에서 리드 댄서를 맡아 뛰어난 춤 실력으로 주목받았다.신화는 '브랜드 뉴'(Brand New), '와일드 아이즈'(Wild Eyes), '아이 프레이 포 유'(I Pray 4 U), 'T.O.P', '헤이, 컴 온!'(Hey, Come On!) 등을 히트시키며 오랫동안 최정상급 인기를 누렸다.지금까지 총 13장의 정규앨범을 내 국내 '최장수 아이돌 그룹' 기록을 이어가고 있다.전진은 솔로 앨범을 내고 예능프로그램 '신화방송', '무한도전', '호구의 차트' 등과 드라마 '구미호 외전', '해변으로 가요'에 출연하는 등 다방면으로 활동했다./연합뉴스