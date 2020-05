▲ 엠넷은 오는 18일 오후 7시 그룹 투모로우바이투게더의 컴백쇼를 방송한다고 13일 예고했다.투모로우바이투게더는 컴백쇼에서 두 번째 미니 앨범 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린…(Can't You See Me?)' 무대를 최초로 공개할 예정이다.컴백쇼는 엠넷 M2 디지털 채널에서도 볼 수 있다.▲ KBS는 자체 아카이브 영상을 활용해 현대사를 재조명한 다큐멘터리 '모던코리아'가 오는 28일부터 열리는 제21회 전주국제영화제에 공식 초청됐다고 밝혔다.정치와 스포츠의 상관관계를 드러내는 이태웅 PD의 '우리의 소원'과 전진 PD의 '왕조', 성공 신화의 붕괴를 다룬 염지선 감독의 '대망'과 구상모 PD의 '시대유감, 삼풍', 상승 추구의 욕망을 적나라하게 보여주는 전아영 PD의 '수능의 탄생'과 임종윤 PD의 '휴거, 그들이 사라진 날' 등 주제별로 묶어 스크린에서 공개한다.▲ 이달 첫 방송 예정인 채널A 육아 솔루션 예능 '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'에 '국민 육아 멘토' 오은영 박사가 출연한다.오 박사는 "육아로 힘들어하는 분들을 위해 아이 행동 교정이 아닌 가족 모두가 변할 수 있는 직관적이고 새로운 훈육법을 전수하고 싶었다"고 출연 계기를 밝혔다.프로그램에는 배우 신애라, 개그맨 정형돈, 방송인 장영란, 홍현희 등도 출연한다./연합뉴스