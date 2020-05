밴디트 (사진=MNH엔터테인먼트)

그룹 BVNDIT(밴디트)의 축제가 시작된다.BVNDIT(밴디트)는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Carnival(카니발)'을 발매한다.'Carnival'은 '축제'라는 단어의 의미처럼 다채롭고 자유로운 음악으로 완성된 앨범이다. 타이틀곡은 'JUNGLE(정글)'로, '다름'과 '틀림'의 의미가 교차되는 혼돈 속에서 나의 색을 담은 목소리와 새로운 움직임을 보여주고 싶다는 밴디트의 목표와 용기를 담았다.이 외에도 수록곡 'Carnival', 'Come and Get It(컴 앤드 겟 잇)', 'Cool(쿨)', 'Children(칠드런)'까지 총 5곡을 수록해 성장한 음악적 역량을 아낌없이 발휘할 예정이다.또한 BVNDIT(밴디트)는 앨범 정식 발매에 앞서 13일 0시 공식 유튜브 계정을 통해 'JUNGLE' 뮤직비디오를 최초 공개했다.지난 12일 V 라이브를 진행한 BVNDIT(밴디트)는 "이번 앨범을 위해 굉장히 준비를 많이 했고 이를 갈았다"라며 "무대만 봐도 우리의 에너지를 느낄 수 있을 것"이라고 말해 기대감을 높였다.특히 BVNDIT(밴디트)는 "지금까지 모든 에너지를 쏟은 앨범을 공개할 수 있다니"라고 감격하며 팬들을 만날 시간이 가까워지자 설레는 표정을 감추지 못했다. 그러면서 "이번 앨범은 '최애 앨범'이 될 것 같다"고 표현하며 남다른 자신감을 드러냈다.마지막으로 BVNDIT(밴디트)는 "내일 컴백 쇼케이스를 하는데 최선을 다해서 모든 열정을 보여드리겠다"라고 약속한 뒤 뮤직비디오를 공개해 팬들의 큰 호응을 얻었다.한편 BVNDIT(밴디트)는 앨범 발매 후 컴백 기념 V 라이브 팬쇼케이스를 열어 공식 무대를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com