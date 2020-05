[방송소식] 박해진, MBC 코로나19 캠페인 'We Believe' 참여 外

▲ MBC는 MBC 새 수목드라마 '꼰대인턴'의 주연배우 박해진이 '코로나 19-회복과 재건을 위한 MBC 캠페인 We Believe 숨은 영웅'편에 출연했다고 12일 밝혔다.MBC에 따르면 'MBC 캠페인 We Believe'는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 국가적 재난 속에서도 의지와 용기를 잃지 않고 위기를 극복해 나가는 대한민국의 모습을 통해 우리의 의지로 새로운 일상을 열어갈 수 있다는 희망의 메시지를 전하기 위해 기획됐다.금일 공개된 '숨은 영웅'편에 출연한 박해진은 "국민의 한 사람으로서 보탬이 될 수 있게 제안해준 MBC에 감사하다"며 "의사, 간호사 등 숨은 영웅들에게 인사 전할 수 있어 영광이다.감사의 마음을 전하고 싶다"고 밝혔다.▲ 배우 김예원이 EBS FM(104.5㎒) 'Music A'의 라디오 DJ로 발탁됐다.김예원은 청취자들에게 현재 아시아에서 발매된 좋은 음악을 소개하고 그 나라의 문화와 예술을 함께 전할 예정이다.'Music A'는 팟캐스트를 통해 13일, 16일 자정 선공개되며 13일, 16일 EBS FM에서 오후 5시 5분에 방송된다.▲보이그룹 갓세븐 영재와 보이밴드 데이식스 영케이가 MBC 표준FM(95.9㎒) '아이돌라디오'의 새 DJ로 낙점됐다.'아이돌라디오'는 2018년 10월 8일부터 방송된 아이돌 전문 라디오 프로그램으로 보이그룹 비투비 서은광, 비투비 정일훈 등이 거쳐 갔다.영재와 영케이의 '아이돌라디오'는 오는 18일 자정 처음 방송된다./연합뉴스