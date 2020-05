정용화 ‘너, 나, 우리 (Would you marry me?)’ (사진= FNC엔터테인먼트)

정용화가 특별한 신곡을 발표한다.정용화는 오는 19일 신곡 ‘너, 나, 우리 (Would you marry me?) (Feat. 이준, 윤두준 of 하이라이트, 광희)’를 공개한다. 이번 신곡은 따뜻한 봄에 어울리는 웨딩송으로, 귓가에 기분 좋게 스며드는 멜로디로 힘든 시기를 이겨내는 커플들을 응원하는 ‘랜선축가’로도 손색없는 곡이다.특히 신곡에는 정용화와 함께 2016년 MBC 예능프로그램 ‘무한도전’ 웨딩싱어즈 편에서 모두의 마음을 설레게 했던 이준, 윤두준, 광희가 다시 뭉쳤다.당시 축가의 편곡을 맡았던 정용화가 2020년의 커플들을 위한 축가를 새롭게 썼고, 절친한 친구들이 따뜻한 목소리를 보태어 ‘웨딩보이즈’의 향수와 감동을 다시 한번 불러일으킬 전망이다.정용화의 소속사 FNC엔터테인먼트는 오늘(11일) 공식 SNS를 통해 정용화의 신곡 타이틀 포스터를 공개했다. 봄날의 청첩장을 떠오르게 하는 포스터에는 곡명 ‘너, 나, 우리 (Would you marry me?)’와 함께 정용화, 이준, 윤두준, 광희의 이름이 새겨져 있어 반가움과 기대감을 고조시킨다.신곡 ‘너, 나, 우리 (Would you marry me?) (Feat. 이준, 윤두준 of 하이라이트, 광희)’는 정용화의 새로운 프로젝트 ‘화답(和答)’의 첫 번째 결과물이다.‘화답(和答)프로젝트’는 정용화를 기다려온 사람들에게 정용’화(和)’가 전하는 대’답(答)’이라는 의미로, 과거의 추억부터 미래를 향한 약속까지 정용화의 이야기를 담은 컬래버레이션 프로젝트이다.정용화의 신곡 ‘너, 나, 우리 (Would you marry me?) (Feat. 이준, 윤두준 of 하이라이트, 광희)’는 오는 19일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com