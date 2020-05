뉴이스트가 초대하는 밤…"파격적인 변신, 기대해주세요"

"'러브 미'(LOVE ME) 때와는 또 다르게 저희 뉴이스트가 파격적인 변신을 했는데 이번 콘셉트를 어떻게 봐주실지 궁금하기도 하고 기대도 됩니다."(백호)지난해 '러브 미'로 청량한 매력을 발산했던 5인조 보이그룹 뉴이스트가 이번에는 매혹적인 '밤' 이야기로 돌아온다.뉴이스트 멤버들은 11일 오후 6시 미니 8집 '더 녹턴'(The Nocturne) 발매를 앞두고 소속사 플레디스엔터테인먼트를 통해 전한 일문일답에서 다양하고 파격적인 변신을 시도했다고 입을 모았다.'더 녹턴'은 뉴이스트가 지난해 10월 선보인 미니 7집 '더 테이블'(The Table) 이후 7개월 만의 새 앨범이다.감정이 좀 더 솔직해지는 시간대인 '밤'의 여러 모습을 담았다.백호는 "그동안 뉴이스트가 보여준 사랑 이야기에서 새로운 시선을 제시해 많은 분들께 색다르게 다가갈 것 같다"고 귀띔했다.R&B(리듬앤드블루스) 팝 장르의 타이틀곡 '아임 인 트러블'(I'm in Trouble)은 밝은 에너지가 돋보인 직전 앨범 타이틀곡 '러브 미'와 달리 밤이 깊어지면서 더욱 짙어지는 감정을 직설적 가사로 표현했다.JR은 '아임 인 트러블'에 대해 "강렬한 이끌림으로 서로에게 빠지는 순간을 표현한 곡"이라며 "지금까지 보여드린 모습과는 또 다른 과감함과 치명적인 매력을 느끼실 수 있을 것"이라고 예고했다.민현은 "이번 컴백을 위해 정말 많은 준비를 했다"며 "퍼포먼스에 있어서도 새로운 모습을 보여드리고자 많은 노력을 했다"고 전했다.이외에도 로맨틱한 분위기의 '문 댄스'(Moon Dance), 청량한 사운드의 '파이어워크'(Firework), 뉴트로 감성의 '평행우주'(Back To Me), 자장가 느낌의 '꼭', 쉽고 익숙한 비트가 돋보이는 '반딧별' 등 다양한 장르 곡들이 수록됐다.백호가 타이틀곡을 포함해 총 5곡 작사·작곡에 함께하는 등 멤버들이 적극적으로 참여했다.아론은 "약 7개월 만에 러브(팬클럽)들을 만나려니 많이 떨리고 긴장된다"며 "이번 컴백으로 뉴이스트의 또 다른 모습 보여드리기 위해 정말 많이 노력했으니 많이 기대해주시고 많이 사랑해 달라"고 부탁했다.렌은 "뉴이스트가 이번 앨범을 통해 또 한 번 성장을 이뤄낸 만큼 '깊이 있는 음악을 하는 아티스트'로 많은 분들의 기억에 남고 싶다"는 포부를 밝혔다./연합뉴스