가수 유빈./ 사진제공=르 엔터테인먼트

그룹 원더걸스 출신 유빈이 21일 컴백일을 공식화하고 5월 컴백 대전에 합류한다.11일 소속사 르(rrr)엔터테인먼트는 "유빈이 오는 21일 오후 6시 싱글 앨범을 발매하고 컴백한다"고 밝혔다.이번 신보는 지난해 10월 세 번째 솔로 앨범 ‘Start of the End’ 이후 약 7개월여 만이다.2007년 그룹 원더걸스로 데뷔한 유빈은 팀 내 래퍼로서 사랑을 받아왔다. 또한 솔로곡 '숙녀', 'Thank U Soooo Much', '무성영화' 등 3장의 솔로 앨범을 발표하며 싱어송라이터의 능력은 물론 아티스트로서 다양한 면모를 보여줬다.지난 1월에는 13년간 동고동락했던 JYP엔터테인먼트와 아름다운 이별을 마무리하고 르(rrr) 엔터테인먼트를 설립해 대표로서 쉴 틈없는 행보를 보여 기대를 모은다.소속사 관계자는 "그 동안 선보였던 앨범과는 다르게 본인의 개성과 감성을 한껏 담은 유빈다운 곡을 선보일 예정"이라고 귀띔했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr