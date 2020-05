투모로우바이투게더 단체 티저.

그룹 투모로우바이투게더가 새 앨범 타이틀곡의 단체 티저를 전격 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 11일 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’의 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 뮤직비디오 단체 티저 영상을 선보였다.공개된 티저에는 굳은 표정으로 카메라를 응시하고 있는 다섯 멤버의 클로즈업 장면이 담겨 있다. 화기애애한 분위기 속 즐거워하는 멤버들 가운데 무표정한 멤버의 모습이 잇달아 등장해 멤버 간 감정 대비가 돋보인다.화이트와 블랙 의상으로 상반되는 느낌을 자아내는 단체 컷에서 투모로우바이투게더 멤버들의 빛나는 비주얼 또한 엿볼 수 있다. 수빈의 절규로 끝나는 마지막 장면은 강렬한 인상을 남긴다.특히, 단체 티저와 함께 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’의 음원을 편곡한 멜로디가 공개돼 타이틀곡에 대한 기대감을 더욱 높였다.투모로우바이투게더는 지난 4월 콘셉트 트레일러를 시작으로 콘셉트 포토 티저, 두 가지 버전의 콘셉트 포토, 개인별 티저 영상에 이어 타이틀곡 단체 티저까지 공개하며 다채로운 콘텐츠를 연달아 선보이고 있다. 탄탄한 스토리는 물론 다섯 멤버의 매력적인 비주얼이 돋보이는 콘텐츠로 전 세계 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.단체 티저에 앞서 공개된 타이틀곡 개인 티저는 유튜브 인기 급상승 동영상, 트위터 전 세계 트렌드 상위권을 차지하며 대세 그룹의 저력을 과시했다.투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’는 오는 18일 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr