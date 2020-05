크래비티(사진=스타쉽)

그룹 크래비티(CRAVITY)가 무대 밖 반전 매력으로 화제다.크래비티는 최근 공식 유튜브 채널과 네이버 V 라이브 채널을 통해 자체 제작 콘텐츠 영상인 ‘C-Record(C-레코드)’를 비롯해 ‘C-Real(C-리얼)’, ‘Before Cravity(비포 크래비티)’ 등을 잇따라 공개하며 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.크래비티는 해당 영상을 통해 활동 중간중간 현장의 비하인드를 생동감 있게 보여주며 무대 밖 다양한 면모를 드러냈다. 특히 형준이 데뷔 앨범을 처음으로 구매하는 도전기부터 앨런의 깜짝 생일 파티, 뮤직비디오 리액션, 정모, 원진, 형준의 대기실 속 귀여운 장난이 담긴 콘텐츠들은 소년다운 밝고 발랄한 에너지를 마음껏 발산하며 보는 이들의 입가에 흐뭇한 미소를 자아냈다.뿐만 아니라 앨범 자켓 비하인드에서는 촬영 현장 배경인 폐 리조트에서 서로를 놀리는 몰래카메라를 끊임없이 펼쳐 폭소를 유발하는 등 깨알 같은 재미 요소까지 담아 팬들을 즐겁게 만들었다. 또한, 데뷔 전 크래비티 멤버들이 숙소에 처음으로 입주하는 순간을 담은 영상에서는 시작을 함께하는 멤버들의 떨리는 속마음을 전하며 설레면서도 풋풋한 모습을 보여줘 남다른 추억을 남기기도 했다.이밖에도 글로벌 쇼트 비디오 애플리케이션 틱톡(TikTok) 채널을 통해 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’ 후렴에 맞춰 춤을 선보이는 #BreakalltheRuleschallenge 챌린지를 비롯해 여러 챌린지를 진행하며 활기찬 분위기를 이어가고 있다.데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’의 타이틀곡 ‘Break all the Rules’의 무대를 통해 화려한 칼군무 퍼포먼스와 강렬한 무대 장악력을 보여줬던 크래비티는 자체 제작 콘텐츠 영상을 통해 순수하고 유쾌한 매력으로 180도 다른 반전 이미지를 자랑하며 음악 팬들의 마음을 또 한 번 사로잡았다. 이를 시작으로 앞으로 공개될 콘텐츠에서는 또 어떤 모습을 보여줄 수 있을지 팬들의 기대가 높아지고 있다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 스스로 가둔 틀과 규칙을 깨부수자’는 주제를 바탕으로 세상을 향해 던지는 아홉 청춘의 메시지를 담은 곡 ‘Break all the Rules’로 다채로운 음악 활동을 펼치고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com