티오오(사진=방송화면캡쳐)

그룹 TOO(티오오)가 청량함을 선사했다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 9일 오후 방송된 MBC '쇼 음악중심'에서 첫 번째 미니앨범 'REASON FOR BEING : 인(仁)' 수록곡 '오늘은 이만큼' 무대를 꾸몄다.이날 TOO 옐로우 컬러의 재킷에 청바지를 매치해 댄디한 매력을 드러냈다. 특히 세련된 비주얼과 '남친룩' 스타일이 조화를 이뤄 여심을 흔들었다.이어 TOO는 포인트 안무인 하트 제스쳐 퍼포먼스를 연이어 선보이며 '심쿵' 매력을 선사했고, 무대 위에서의 발랄한 모습으로 훈훈함을 자아냈다.신곡 '오늘은 이만큼'은 펑키한 리듬의 댄스곡으로 하트 포인트 안무로 중독성을 자아내고 있다. 또한 멤버 찬과 제이유가 작사에 참여하며 실력파 그룹임을 인증했다.한편, TOO는 Mnet '로드 투 킹덤'을 통해 탄탄한 실력으로 호평받고 있으며, 수록곡 '오늘은 이만큼'으로 각종 음악방송에서 활동하고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com