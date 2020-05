공원소녀(사진=방송화면캡쳐)

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 ‘BAZOOKA!’로 힐링 매력을 전파했다.공원소녀는 9일 오후 방송된 MBC '쇼 음악중심'에서 네 번째 EP앨범 'the Keys(더 키즈)' 타이틀곡 'BAZOOKA!(바주카!) 무대를 꾸몄다.이날 공원소녀는 화이트와 핑크 계열의 의상을 입고 무대에 올라 상큼함을 발산했다. 특히 걸크러시 매력의 미야부터 러블리 스타일링의 레나까지 멤버 모두 각기 다양한 개성을 뽐내며 보는 재미를 더했다.또한 공원소녀는 무대 위에서 남자 아이돌 못지않은 파워풀한 댄스 퍼포먼스를 선보였고, 여기에 사랑스러운 제스처를 더하며 팔색조 매력으로 시선을 모았다.공원소녀의 네 번째 EP앨범 'the Keys'는 3부작으로 완성된 '밤의 공원' 시리즈 이후 또 다른 스토리가 시작되기 전 시퀄(Sequel) 개념의 앨범이며, 앨범명 'the Keys'는 세계와 세계 사이를 이어주는 미지의 문을 열 수 있는 '열쇠(Key)'를 의미한다. 타이틀곡 'BAZOOKA!'는 마음속에 담고 있던 고민과 감정을 깨부수고, 새로운 꿈을 향해 나아간다는 희망찬 의미를 그려냈다.한편, 공원소녀는 'BAZOOKA!'로 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com