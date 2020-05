방탄소년단, 일본 4집 7월 발매

방탄소년단(BTS)이 일본에서 네 번째 앨범을 내놓는다.방탄소년단 일본 공식 팬클럽에는 "7월 15일 대망의 방탄소년단 일본 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY)의 발매가 결정됐다"는 공지 글이 게재됐다.해당 글에 따르면 신보에는 '온'(ON), '블랙 스완' 등 지난 2월 발매된 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'에 수록된 곡을 비롯해 '아이돌', '페이크 러브', '디오니소스', '작은 것들을 위한 시'(Boy with Luv) 등의 일본어 버전이 실렸다.또 TV도쿄 드라마 '나선의 미궁 - DNA 과학수사' 주제가로 쓰인 '스테이 골드'(Stay Gold), 정국이 작곡에 참여한 '유어 아이즈 텔'(Your Eyes Tell) 등 일본 오리지널 곡과 '인트로: 콜링', '아웃트로: 저니' 등을 합쳐 총 13트랙이 1CD에 담겼다.2CD에는 '스테이 골드', '온', '라이츠'(Lights) 등 뮤직비디오와 메이킹 필름이 총 9개 블루레이 버전으로 수록됐다./연합뉴스