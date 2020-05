전소민, 킹콩 by 스타쉽行

'런닝맨' 동료 이광수와 '한솥밥'

12일 '런닝맨' 복귀 시작으로 활동 재개

배우 전소민 / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 전소민이 킹콩 by 스타쉽과 전속 계약을 체결했다.이진성 킹콩 by 스타쉽 대표는 "전소민과 한 식구가 돼 매우 기쁘다. 전소민은 연기뿐만 아니라 예능까지 모두 가능한 만능 엔터테이너다. 다재다능한 끼를 펼칠 수 있게 전폭적인 지지를 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.전소민은 2004년 시트콤 '미라클'로 데뷔해 드라마 '오로라 공주' '1%의 어떤 것' '톱스타 유백이' 등 다양한 작품에서 밝고 긍정적인 에너지를 선사했다. 러블리한 비주얼과 안정적인 연기력으로 사랑 받아온 그는 2017년부터 SBS 예능 '런닝맨'에 합류해 친근하고 엉뚱한 매력까지 발산하며 만능 엔터테이너로서의 활약을 뽐냈다.건강 상 이유로 방송 활동을 잠시 쉬던 전소민은 오는 12일 '런닝맨' 복귀를 시작으로 활동을 재개할 예정이다.전소민이 계약을 체결한 킹콩 by 스타쉽에는 유연석, 이광수, 이동욱, 임수정 등이 소속돼 있다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr