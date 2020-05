가수 아이유와 그룹 방탄소년단의 슈가 / 사진=텐아시아DB

가수 아이유 '에잇' 이미지 / 사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유가 신곡 '에잇'에 프로듀싱 및 피처링으로 함께 해준 그룹 방탄소년단의 슈가에게 감사의 인사를 전했다.아이유는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "가라 '에잇'. Special thanks to SUGA"라며 슈가에게 특별히 감사한 마음을 강조했다.이날 발매된 아이유의 '에잇'(prod. & Feat. SUGA of BTS)은 멜론을 비롯해 지니, 네이버, 벅스, 소리바다 등 국내 주요 음원 차트 1위를 휩쓸었다.또 월드 와이드 송 차트 정상에 등극하고 미국, 프랑스, 싱가포르, 뉴질랜드, 핀란드, 말레이시아, 필리핀 등 전 세계 59개 지역에서 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 기록했다.'에잇'은 '스물셋' '팔레트'에 이은 아이유의 나이 시리즈로 스물여덟 동갑내기 뮤지션인 아이유와 방탄소년단 슈가의 감성을 담은 노래다. '너'라는 가상의 인물과 여러 비유를 사용해 나의 스물여덟을 고백한 짧은 소설과 같은 가사가 인상적이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr