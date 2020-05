/사진=송가인 인스타그램

트로트 가수 송가인이 근황을 전했다.송가인은 지난 6일 자신의 SNS 계정에 "NOW FEST 2020!"이라는 글과 함께 2장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송가인은 대기실에서 카메라를 응시하고 있다. 그는 손가락으로 하트를 만들며 방긋 웃고 있다.또한 송가인은 드레스를 입은 채 단아한 미모를 자랑하는 등 훈훈한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.한편 송가인은 이날 진행된 네이버 'NOW FEST 2020'에 참석했다. 'NOW FEST 2020'은 릴레이 형식으로 진행되는 뮤직 페스티벌로, 코로나19 바이러스로 힘들어하는 국민들에게 응원과 뜻깊은 기부를 하는 취지를 담고 있다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr