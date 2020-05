'英 그라임 장인' 스톰지, 창모와 협업

핑크 스웨츠X크러쉬·두아리파X화사 잇는

또 하나의 글로벌 콜라보

래퍼 창모(왼쪽)와 스톰지/ 사진= 위너뮤직코리아 제공

영국 출신 래퍼 스톰지(Stormzy)와 래퍼 창모의 협업곡 'Own It'이 오늘(6일) 공개된다.두 사람이 호흡을 맞춘 'Own It'은 사랑하는 여자에게 거칠지만 달콤한 스타일로 속마음을 고백하는 곡으로, 중독성 있는 후렴구에 트렌디한 사운드가 인상적이다.여기에 창모는 자신의 파트를 한글 가사로 소화하며, 원곡과는 또 다른 새로운 음악을 완성했다.스톰지는 지난해 12월 발표한 'Own It'을 통해 에드 시런(Ed Sheeran)과 버나 보이(Bruna Boy)와 협업한 데 이어 이번에는 창모와 함께 하며 특급 음악적 시너지를 낼 전망이다.이처럼 워너뮤직코리아는 핑크 스웨츠(Pink Sweat$)와 크러쉬, 두아 리파(Dua Lipa)와 마마무 화사, 스톰지와 창모 등 글로벌 컬래버레이션 프로젝트를 진행 중이다. 국내외 핫한 아티스트들이 총출동해 글로벌 음악시장에 새로운 활력을 불어넣고 있는 만큼 향후 컬래버레이션에도 관심이 집중된다.스톰지는 정규 2집 'Heavy Is the Head'로 UK 앨범 차트 정상에 오른 것은 물론, 2019년 6월 세계적인 음악 축제 '글래스톤베리 페스티벌(Glastonbury Festival)'에 헤드라이너로 무대에 서며 명실상부 영국을 대표하는 솔로 아티스트로 우뚝 섰다.창모 역시 다재 다능한 래퍼 겸 프로듀서로서 발표하는 곡마다 흥행하며 대세 힙합 뮤지션으로 자리매김했다.스톰지와 창모의 'Own It'은 오늘(6일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 전 세계 동시 발매된다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr