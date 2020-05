그룹 방탄소년단(BTS) / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 36위를 기록하며 10주 연속 상위권을 지켰다.5일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 9일 자)에 따르면 지난 2월 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'은 '빌보드 200'에서 36위에 이름을 올렸다. 지난 3월 7일 1위로 진입한 이후 10주째 상위권을 유지하고 있다.'맵 오브 더 솔 : 7'은 발매한 지 두 달이 넘었지만 빌보드의 다양한 차트에서 좋은 성적을 거두고 있다. '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈'에서 모두 전 주보다 2계단 상승한 4위를 차지했으며, '인디펜던트 앨범' 4위, '테이스트메이커 앨범' 8위, '빌보드 캐나디안 앨범' 53위에 올랐다.특히 방탄소년단은 '월드 앨범' 차트에서 1위(MAP OF THE SOUL : 7), 2위(LOVE YOURSELF 結 'Answer'), 4위('MAP OF THE SOUL : PERSONA'), 5위('YOU NEVER WALK ALONE'), 10위(LOVE YOURSELF 轉 'Tear'), 15위('BTS WORLD OST') 등 6장의 앨범을 순위에 올렸다.'월드 디지털 송 세일즈' 차트도 휩쓸었다. 정규 2집 'WINGS'의 수록곡 'Lie'와 'MAP OF THE SOUL : 7'의 타이틀곡 'ON'이 각각 2위와 10위에 올랐고, LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 수록곡 'Euphoria'가 차트에 재진입해 12위를 기록했다. 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'는 5계단 상승해 17위, 'MAP OF THE SOUL : 7'의 수록곡 '시차'는 22위를 차지했다.뿐만 아니라 방탄소년단은 '소셜 50' 차트에서 147주 연속, 177번째 1위를 거머쥐었다. '사상 최다 1위'와 '최장기간 연속 1위' 기록을 이어가고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr