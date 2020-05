중독성 甲 'BAZOOKA!'

상큼미 더한 '유니크' 매력

공원소녀, 활발한 활동

'쇼! 챔피언' 공원소녀 / 사진 = MBC M 영상 캡처

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 다채로운 매력을 발산했다.공원소녀는 6일 오후 방송된 MBC M '쇼! 챔피언'에서 네 번째 EP앨범 'the Keys(더 키즈)' 타이틀곡 'BAZOOKA!(바주카!) 무대를 꾸몄다.이날 공원소녀는 화이트 계열의 의상으로 무대에 올라 청순하면서도 세련된 스타일을 보여줬다. 또한 러블리한 제스쳐가 더해져 손짓과 눈빛만으로도 설렘을 자아냈다.이어 공원소녀는 파워풀한 퍼포먼스에 상큼한 매력을 더하며 유니크한 매력을 발산했고, 흔들림 없는 보이스로 탄탄한 실력을 증명했다.공원소녀의 네 번째 EP앨범 'the Keys'는 3부작으로 완성된 '밤의 공원' 시리즈 이후 또 다른 스토리가 시작되기 전 시퀄(Sequel) 개념의 앨범이며, 앨범명 'the Keys'는 세계와 세계 사이를 이어주는 미지의 문을 열 수 있는 '열쇠(Key)'를 의미한다. 타이틀곡 'BAZOOKA!'는 마음속에 담고 있던 고민과 감정을 깨부수고, 새로운 꿈을 향해 나아간다는 희망찬 의미를 그려냈다.한편, 공원소녀는 'BAZOOKA!'로 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr