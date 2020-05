[연예팀] 라디가 신곡 ‘Open It Up’을 발표했다.금일(6일) 정오(12시) 각종 음원 사이트를 통해 라디의 싱글 ‘Open It Up (feat. 진보)’이 공개됐다는 소식이다.‘Open It Up’은 펑키한 트랙 위 경쾌한 리듬과 통통 튀는 신디사이저 음의 조화가 돋보이는 곡이다. 특히 절정 부분은 탄산음료와 같은 청량함을 선사한다는 평.특히 가수 겸 히트 프로듀서 진보가 피처링으로 참여했다.소속사 리얼콜라보 측은 “공교롭게 발매일과 라디의 생일이 겹친 만큼 더 정성을 다해 준비했다”며, “팬분들과 리스너들에게 특별한 선물이 되길 바란다”고 했다.한편, 라디는 2020년 4집 앨범을 발표할 예정이다.(사진제공: 리얼콜라보)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr