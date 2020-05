'공원소녀'(사진=방송 화면 캡처)

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 컴백 일주일 만에 1위 후보에 오르는 기염을 토했다.공원소녀는 5일 오후 방송된 SBS MTV '더쇼'에서 네 번째 EP앨범 'the Keys(더 키즈)' 타이틀곡 'BAZOOKA!(바주카!)와 수록곡 '공중곡예사' 무대를 꾸몄다.이날 공원소녀는 시크한 블랙 앤 화이트 수트를 입고 시크한 눈빛을 발사하며 '공중곡예사' 무대를 먼저 선보였다. 멤버들은 개성 넘치는 퍼포먼스부터 매력적인 보이스, 시원한 가창력을 뽐내며 보는 이들을 감탄하게 만들었다.이어 펼쳐진 'BAZOOKA!' 무대에서는 여름을 부르는 듯한 화사한 레드계열 투피스 의상을 입고 청량미를 발산했다. 공원소녀는 앞선 ‘공중곡예사’와는 또 다른 발랄하고 러블리한 매력을 자랑하며 팬들의 마음을 훔쳤다.특히 공원소녀는 이날 ‘더쇼 초이스’ 후보에 노미네이트, 컴백 일주일 만에 음악방송 1위 후보에 오르는 저력을 발휘했다. 그뿐만 아니라 핫한 글로벌 반응을 앞세워 ‘BAZOOKA!’ 뮤직비디오 조회수도 2000만뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.공원소녀의 네 번째 EP앨범 'the Keys'는 3부작으로 완성된 '밤의 공원' 시리즈 이후 또 다른 스토리가 시작되기 전 시퀄(Sequel) 개념의 앨범이며, 앨범명 'the Keys'는 세계와 세계 사이를 이어주는 미지의 문을 열 수 있는 '열쇠(Key)'를 의미한다. 타이틀곡 'BAZOOKA!'는 마음속에 담고 있던 고민과 감정을 깨부수고, 새로운 꿈을 향해 나아간다는 희망찬 의미를 그려낸 트랙이다.한편, 공원소녀는 'BAZOOKA!'로 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com