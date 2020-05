NCT DREAM, 'Beyond LIVE' 포스터 이미지 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 세계 최초 온라인 유료 콘서트 ‘Beyond LIVE'의 세 번째 주자로 출격한다.NCT DREAM의 ‘NCT DREAM - Beyond the Dream Show’(엔시티 드림 - 비욘드 더 드림 쇼)는 오는 10일 오후 3시(미국 LA 시간 기준 9일 밤 11시) 네이버 V LIVE를 통해 생중계되어, 전 세계 음악 팬들의 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.특히 NCT DREAM은 이번 공연에서 지난달 29일 발매한 새 앨범 ‘Reroad’(리로드)의 타이틀 곡 ‘Ridin’ ’(라이딩) 무대를 비롯해, 수록곡 ‘너의 자리 (Puzzle Piece)’와 ‘내게 말해줘 (7 Days)’ 등 신곡 무대도 처음으로 선보일 예정이다.앞서 SuperM(슈퍼엠)과 중국 그룹 WayV(웨이션브이, 중국 LABEL V 소속)가 'Beyond LIVE'를 통해 화면을 압도하는 콜로세움과 호랑이, 비행기 등과 같이 AR 기술을 활용한 생동감 넘치는 무대 연출과 차별화된 카메라 워킹, 인터랙티브 소통 등을 선보여 뜨거운 반응을 얻은 만큼, 이번 NCT DREAM 공연도 전 세계 음악 팬들의 폭발적인 반응이 예상된다.또한 'Beyond LIVE'에서는 공연 생중계 영상과 팬들의 응원봉을 실시간으로 연동하는 싱크플레이 서비스를 제공, 생중계 되는 공연 연출에 맞춰 응원봉의 색상 및 효과가 변경되는 등 함께 공연을 즐기며 응원하는 경험도 만끽할 수 있다.'NCT DREAM - Beyond the Dream Show' 관람권은 네이버 V LIVE+에서 구매 가능하며, 관람권과 MD 상품이 함께 구성된 패키지도 예스24에서 판매된다.NCT DREAM은 새 앨범 ‘Reload’로 컴백, 한터차트, 신나라레코드, 교보문고, 가온 소매점 앨범 차트 등 국내 각종 음반 차트 주간 1위는 물론, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 49개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 좋은 반응을 얻고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr