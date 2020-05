‘곡팜’ 자이언티와 청하 (사진= Mnet M2 제공)

자이언티와 청하의 역대급 컬래버 음원이 18일 공개된다.오늘(4일) 오후 10시 MNET과 디지털 채널 M2에서 공개되는 프로그램 '곡팜(곡FARM!)' 6화에서는 기리보이에 이어 자이언티의 두 번째 주인공인 청하와의 만남이 그려질 예정이다.지난 4월 29일 발매된 '곡팜(곡FARM!)' 첫 프로젝트 음원 '농담처럼'은 발매와 동시에 각종 음원사이트에서 상위권에 오르며 좋은 성적을 거뒀다. 자이언티와 기리보이의 첫 번째 '곡팜(곡FARM!)' 프로젝트가 성공적인 시작을 알리자 다른 가수들도 음원 강자 자이언티에게 관심을 가지고 방문하게 된다.데뷔곡 'Break all the Rules'로 올해 상반기 최고의 아이돌로 손꼽히는 크래비티(CRAVITY)와 지상렬이 자이언티를 찾아왔지만 결국 무산되고, 우연히 식당에서 청하를 만나게 된 자이언티와 일당들.원래부터 청하와 같이 작업을 하고 싶어 하던 자이언티는 적극적으로 그녀에게 대시를 하고, 결국 곡을 파는 데 성공한다.청하에게 곡 판매에 성공한 자이언티의 녹음실은 흥겨운 파티 분위기에 물든다. 그런데 갑자기 예상치 않은 손님이 방문해 모두를 깜짝 놀라게 했다는 후문이다.2017년 데뷔 이후 발매하는 앨범마다 음원 차트 1위를 석권하며 '대세 여자 솔로 아티스트'로서의 입지를 다지고 있는 청하와 믿고 듣는 싱어송라이터 자이언티. 두 음원 강자의 컬래버레이션은 또 다른 레전드 음원을 탄생시킬 수 있을지 대중들의 기대감을 높이고 있다.깜짝 손님의 정체와 청하와의 작업기는, 오늘(4일) 오후 10시, 프로듀서로 변신하기 위해 독립을 선언한 '음원 강자' 자이언티의 도전기를 담은 숏폼 예능 '곡팜(곡FARM!)'에서 확인할 수 있다.한편, 두 번째 '곡팜(곡FARM!)' 프로젝트 청하와 자이언티의 음원은 오는 18일 정오, 발매된다. 또한 '곡팜(곡FARM!)'에서 프로듀서로 활약 중인 자이언티는 매주 목요일 네이버 NOW 라디오 'SAP'에서도 만나볼 수 있다.