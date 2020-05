라디 ‘Open It Up (feat. 진보)’ 티저 (사진=해당영상 캡처)

가수 라디(Ra.D)가 리스너들의 기대감을 높이고 있다.지난 3일 라디의 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘Open It Up (feat. 진보)’(오픈 잇 업)의 티저 영상이 공개됐다.공개된 티저 영상 속엔 한 남자가 걸어와 카세트를 누르자 대중의 사랑을 받았던 라디의 ‘I’m In Love’(아임 인 러브)와 ‘오랜만이죠’, ‘Fly Away’(플라이 어웨이) 등이 흘러나온다.특히 통통 튀는 컬러풀한 스타일링의 사람들이 라디의 음악을 들으며 모두 다른 곳을 바라보며 멈춰있는 장면은 이번 곡의 콘셉트에 대한 궁금증까지 높이고 있다.라디의 ‘Open It Up (feat. 진보)’은 디스코적 요소가 가미된 펑키한 장르로, 경쾌한 리듬과 신디사이저 음들의 조화로 청량함을 선사할 예정이다.답답한 마음을 뚫어줄 라디의 ‘Open It Up (feat. 진보)’은 오는 6일 각종 음원사이트에서 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com