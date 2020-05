뉴이스트, 11일 미니 8집 '더 녹던' 발표

6곡 담긴 트랙리스트 공개

한층 과감한 매력 예고

뉴이스트, '더 녹턴' 트랙리스트 공개 /사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 뉴이스트의 미니 8집 '더 녹턴(The Nocturne)' 트랙리스트가 베일을 벗었다.플레디스엔터테인먼트는 4일 정오 뉴이스트(JR, 아론, 백호, 민현, 렌) 공식 SNS를 통해 미니 8집 '더 녹턴'의 트랙리스트와 타이틀곡 명 '아임 인 트러블(I'm in Trouble)'을 공개했다.미니 8집 '더 녹턴'이 '밤'을 주제로 하고 있는 만큼 시크한 블랙과 블루의 조화가 시선을 집중 시키는 이번 트랙리스트에는 타이틀곡을 포함한 총 6개의 트랙이 담겨 있다.특히 트랙리스트 속 최초 공개된 타이틀곡 '아임 인 트러블'은 깊어지는 밤 속에 더욱 깊어질 감성을 표현한 알앤비 팝 장르의 곡이다. 백호가 작사, 작곡에 참여해 기존 뉴이스트가 선보여온 모습과는 또 다른 과감함과 치명적인 매력이 짜릿한 전율을 선사할 것으로 기대를 모은다.타이틀곡 외에도 '문 댄스(Moon Dance)', '파이어워크(Firework)', '백 투 미(Back To Me, 평행우주)', '꼭', '반딧별'까지 제목만으로도 기대감을 부풀게 하는 6개의 트랙이 공개됐다.뉴이스트는 이번 앨범을 통해 공감대를 형성하는 메시지와 상상력을 자극하는 음악으로 현실과 판타지의 경계에 선 듯 오묘하면서도 황홀한 시간을 선물할 예정이다. 이들은 컴백일까지 더욱 다양한 콘텐츠로 대중들과 소통할 계획이다.뉴이스트의 미니 8집 '더 녹턴'은 온라인 앨범 판매 사이트 YES24에서 4월 5주 차 종합 베스트셀러 1위에 등극하는 등 팬들의 기다림을 증명하고 있다. 오는 11일 오후 6시 공개.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com