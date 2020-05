그룹 뉴이스트 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 뉴이스트의 미니 8집 '더 녹턴(The Nocturne)'의 트랙리스트가 베일을 벗었다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 4일 뉴이스트의 공식 SNS를 통해 '더 녹턴'의 트랙리스트와 타이틀곡명 '아임 인 트러블(I’m in Trouble)'을 최초 공개했다.앨범에는 타이틀곡 '아임 인 트러블'을 비롯해 '문 댄스(Moon Dance)' '파이어워크(Firework)' '백 투 미(Back To Me (평행우주))' '꼭' '반딧별' 등 6곡이 수록된다. 뉴이스트는 이번 앨범을 통해 공감대를 형성하는 메시지와 상상력을 자극하는 음악으로 현실과 판타지의 경계에 선 듯 오묘하면서도 황홀한 시간을 선물할 예정이다.타이틀곡 '아임 인 트러블'은 깊어질 밤 속에 더욱 깊어질 감성을 표현한 알앤비 팝 장르로 멤버 백호가 작사와 작곡에 참여해 기존에 뉴이스트가 선보인 모습과는 또 다른 과감함과 짜릿한 전율을 선사해 치명적인 매력을 느낄 수 있는 곡이다.앞서 순차적으로 오피셜 포토를 공개해 다채로운 매력을 선사한 뉴이스트는 7일 앞으로 다가온 컴백일 전까지 다양한 콘텐츠로 대중들과 소통할 계획이다.뉴이스트의 새 앨범은 온라인 앨범 판매 사이트 예스24 4월 5주 차 종합 베스트셀러 1위에 등극하는 등 여러 음반 사이트에서도 차트 상위권을 석권하며 뉴이스트의 컴백에 대한 기대를 입증했다.뉴이스트의 '더 녹턴'은 오는 11일 오후 6시에 발매된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr