영화의 감성 높이는 치타의 OST

재즈풍의 리듬과 음색

영화 '초미의 관심사' 김은영(치타) / 사진제공=레진스튜디오

영화 '초미의 관심사'에 출연한 김은영(치타)이 영화 OST 전곡 작사·작곡에도 참여, 노래까지 불렀다.'초미의 관심사'는 돈을 들고 튄 막내를 쫓기 위해 단 하루 손잡은 극과 극 모녀의 예측불허 추격전으로, 꽉 찬 영화 OST 트랙리스트로 보는 재미는 물론, 듣는 재미까지 더하며 관객들의 취향을 저격할 예정이다. 이번 OST는 뮤지션 치타로 활동 중이자 극 중 시크한 첫째 딸 순덕을 연기한 김은영이 전곡 작사·작곡에 참여하고 노래까지 불렀다.영화의 메인 OST 'Need Your Love'를 포함해 'Urr' 'Film' 'Lady' 'Kick It'까지 총 5곡으로 이뤄진 이번 OST는 재즈풍의 느낌 있는 리듬과 음색으로 영화에 색다른 감성을 더해 이국적이고 새로운 분위기를 배가시켰다. 여기에 김은영은 극 중에서 'Need Your Love'를 직접 부르며 공연을 펼쳐 관객들의 기대를 한층 더 높이고 있다. 이렇듯 그녀만의 진솔한 이야기를 담으며 또 하나의 명곡 탄생을 앞두고 있는 가운데, 김은영이 전곡 작사·작곡한 OST는 영화에서 만나볼 수 있다.'초미의 관심사'는 오는 27일 개봉한다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr