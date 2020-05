인기가요 순위표(사진=방송화면캡쳐)

그룹 에이핑크가 SBS '인기가요' 5월 첫째주 1위를 차지했다.3일 방송된 '인기가요'에서는 에이핑크가 미니 9집 'LOOK(룩)'의 타이틀곡 '덤더럼(Dumhdurum)'으로 1위에 올랐다. 에이핑크는 갓세븐의 '낫 바이 더 문(NOT BY THE MOON)', 폴킴 '우리 만남이' 등 1위 후보를 꺽으며 음악 방송 8관왕을 달성하는 기염을 토했다.'덤더럼'은 '떠난 사랑 앞에 내 마음이 덤덤하다'는 의미를 '덤더럼'이라는 단어로 담아냈으며, 스페니쉬하고 동양적인 감성과 중독적인 사운드가 매력적인 댄스곡이다.한편 이날 인기 아이돌의 화려한 컴백 무대가 이어졌다. 먼저 NCT드림은 '콰이어트 다운'(Quiet Down), '라이딩'(Ridin)을 선보였다. 오마이걸은 수록곡 'Dolphin'(돌핀)과 더불어 타이틀곡 '살짝 설렜어' 무대를 공개했다. 공원소녀는 '바주카!'(BAZOOKA!)로 돌아왔다.