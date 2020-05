TOO(사진=방송화면 캡처)

TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 3일 방송된 tbs '팩트iN스타(팩트인스타)'에 출연해 TOO의 모든 것에 대해 솔직하게 털어놨다.먼저 TOO의 리더 재윤은 언제나 기상 1등이라고 말하며 "아침밥 먹는 것을 좋아해서 일찍 일어나는 편"이라고 성실함을 자랑했다.TOO의 '비주얼 깡패' 제이유는 취미이자 특기인 랩을 즉석에서 보여주며 차인표의 폭풍 분노 연기를 열정적으로 선보여 모두를 깜짝 놀라게 했다.'비율 장인' 경호는 작은 얼굴과 완벽한 비율로 모두를 감탄하게 했고, 제롬은 다른 멤버들이 꼽은 '칼각 어깨'의 소유자로 이날 있지의 '워너비(WANNABE)'의 어깨 댄스를 선보여 시청자들의 눈길을 사로잡았다.TOO의 막내 웅기는 온몸으로 만드는 하트와 어린 시절 연기를 재연하며 귀여운 막내미로 TOO의 매력을 한껏 어필했다.이날 TOO 멤버들의 매력 어필 시간 이후 진행된 '1초 음악 퀴즈'에서 경호의 독보적인 센스와 댄스 실력으로 분위기를 후끈하게 달아오르게 했다.한편 첫 번째 미니앨범 'REASON FOR BEING : 인(仁)'을 발매하며 화려하게 데뷔한 TOO는 타이틀곡 '매그놀리아(Magnolia)'에 이어 수록곡 '오늘은 이만큼'으로 데뷔 활동을 이어가고 있으며, 최근 방송 중인 Mnet '로드 투 킹덤'에 출연해 활약을 펼치고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com