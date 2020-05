방탄소년단, 마룬파이브 제치고 수상

2018년 노미네이트 이후 2년 만의 쾌거

뷔 "투표해 준 아미들 고마워"

그룹 방탄소년단/ 사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단이 '2020 키즈 초이스 어워드(Kids Choice Awards)'에서 '페이보릿 뮤직 그룹(Favorite Music Group)' 부문을 수상했다.방탄소년단은 2일 오후 8시(현지시간) 미국 엔터테인먼트 채널 니켈로디언(Nickelodeon)에서 방송된 '2020 Kids Choice Awards'에서 'Favorite Music Group' 상의 영광을 안았다. 2018년 같은 시상식에서 'Favorite Global Music Star' 부문 수상자로 이름을 올린 이후 2년 만이다.올해 'Favorite Music Group' 부문에는 방탄소년단과 더불어 폴 아웃 보이(Fall Out Boy), 조나스 브라더스(Jonas Brothers), 마룬 5(Maroon 5), 패닉 앳 더 디스코(Panic! At The Disco), 체인스모커스(The Chainsmokers) 등이 후보에 올랐다.방탄소년단은 영상을 통해 수상 소감을 밝혔다. RM과 뷔는 각각 "이 상을 받게 돼 무척 기쁘다", "투표해 준 아미에게 고맙다. 여러분들의 사랑이 우리를 나아가게 한다"고 말했다.이어 진은 "이번 'MAP OF THE SOUL : 7' 앨범을 많이 사랑해 주셔서 감사드리고, 빨리 좋은 모습을 보여드릴 수 있으면 좋겠다"고 밝혔다. 슈가는 "우리는 지금도 열심히 음악 작업을 하며 잘 지내고 있다"고 덧붙였다.정국은 "아미가 정말 보고 싶고, 빨리 만나기를 바란다"고 말했다. 제이홉 역시 "안전하게 지내고 (우리는) 연결돼 있다"며 미소 지었다. 끝으로 지민은 "아미에게 고맙고, 'Kids Choice Awards'에게도 감사드린다"고 말했다.'Kids Choice Awards'는 시청자들이 직접 선정한 음악·방송·영화 등 각 분야별 스타들을 초청해 시상하는 Nickelodeon의 대표적인 시상식이다. 올해는 가수 빅토리아 저스티스(Victoria Justice)가 진행자로 나섰다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr