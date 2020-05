"당신들이 챔피언"…팝 스타들도 '코로나 응원송'

'록의 전설' 퀸, '위 아 더 챔피언스' 개사한 의료진 헌정곡"You Are The Champions(당신들이 바로 챔피언입니다)." 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 최전선에서 맞서 싸우는 의료진들에게 전설적 밴드 퀸이 건넨 메시지다.코로나19 시대, 음악을 통해 힘을 보태려는 팝 스타들의 '응원송'이 이어지고 있다.퀸은 지난 1일(이하 현지시간) 명곡 '위 아 더 챔피언스'(We Are The Champions)를 개사한 '유 아 더 챔피언스'를 발매했다.원년 멤버인 기타리스트 브라이언 메이(73)와 드러머 로저 테일러(71), 보컬로 함께 하는 아담 램버트(38)는 각각 영국과 미국의 자택에서 자기 파트를 녹음해 새 버전을 제작했다.램버트는 곡 말미에서 후렴구의 '위 아 더 챔피언스'를 의료진들을 위해 '유 아 더 챔피언스'로 바꿔 부른다.음원과 함께 공개한 뮤직비디오는 "코로나바이러스와 전 세계 최전선에서 싸우고 있는 전사 여러분에게…"라는 문구로 시작해 "당신들이 챔피언"이라는 메시지로 끝난다.자가격리로 텅 빈 세계 각지 광경에 이어 의료진들의 모습이 비치고, 런던에서 의사로 일하는 드러머 로저 테일러의 딸도 잠시 등장한다.브라이언 메이는 이번 신곡에 대해 "세상에 도움이 되기 위해 우리의 유산을 사용할 수 있는 좋은 방법이라고 생각했다"고 말했다.AFP통신 등 외신에 따르면 이 노래의 수익금은 세계보건기구(WHO)의 코로나19 연대 대응 기금으로 쓰인다.영국 공영 BBC 라디오 1은 지난달 23일 콜드플레이 보컬 크리스 마틴, 두아 리파, 엘리 굴딩, 앤-마리 등 팝스타들이 대거 참여한 자선 싱글 '타임스 라이크 디즈'(Times Like These)를 내놨다.이들은 미국 밴드 푸 파이터스의 2003년 곡을 각자의 집에서 릴레이로 다시 불렀다.이 곡의 영국 내 스트리밍과 다운로드 수익은 자선단체 '칠드런 인 니드'(Children in Need)와 '코믹 릴리프'(Comic Relief)에, 그 외 국가에서 발생한 수익은 WHO 코로나19 연대 대응 기금에 돌아간다.'타임스 라이크 디즈'는 이달 1일 자 영국 오피셜 싱글 차트에서 1위에 오르며 호응을 얻었다.BBC가 발표한 곡이 오피셜 싱글 차트 1위를 차지하기는 1997년 '퍼펙트 데이' 이후 23년 만이다.국내에서도 여러 팀의 가수가 코로나19 극복에 힘을 싣기 위한 노래를 발표한 바 있다.안테나 레이블 소속 뮤지션들, 권인하와 김바다 등 27인의 음악인들, 가수 최성수·최백호·유익종·이치현 등이 잇따라 '코로나 응원송'을 내놨다./연합뉴스