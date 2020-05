가수 아이유의 신곡 '에잇' 무빙 티저 이미지. /사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유가 본격적인 컴백 예열에 나섰다.아이유는 2일 공식 SNS 계정을 통해 신곡 '에잇'의 무빙 티저를 게재했다.공개된 영상에는 동그란 모양의 릴 테이프가 플레이되면서 끊임없이 돌아가고 있다. 이어 짧게 등장하는 "So are you happy now"라는 가사의 일부분이 울려 퍼지며 기대감을 한층 높였다.이처럼 감각적인 분위기로 담아낸 무빙 티저는 팬들의 눈길을 단숨에 사로잡았다. 아이유는 앞서 자신의 SNS 계정을 통해 신곡의 티저 이미지를 올리며 컴백의 열기를 고조시켰다.‘에잇’은 그룹 방탄소년단의 슈가와 협업한 것으로 알려져 화제를 모았다. 앨범 발표마다 다양한 음악적 시도를 통해 인정받은 두 뮤지션이 만나 어떤 노래를 탄생시킬지 궁금하다.한편 ‘에잇’은 오는 6일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr