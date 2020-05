예성X수란 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어 예성과 수란의 신곡 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’가 오늘 베일을 벗는다.예성과 수란은 금일(1일) 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 신곡 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’ 음원을 공개하며, 유튜브 SM STATION 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널에서 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’ 라이브 클립도 동시 오픈할 예정이라 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.신곡 '봄은 너니까 (Still Standing)’는 예성과 수란의 개성 있는 목소리를 담은 멜로 어쿠스틱 팝 장르의 노래다. 따뜻한 바람과 눈 부신 햇살에도 녹지 않는 기억을 말하듯이 풀어낸 가사가 인상깊다. 이에 SM STATION 신곡 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’는 봄은 돌아왔지만 늘 제자리인 ‘그리움’의 감정을 담아, 리스너들의 ‘봄 감성’을 제대로 저격할 것으로 보인다.더불어 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’ 라이브 클립에서는 독보적인 음색을 자랑하는 예성과 수란의 보컬 케미스트리를 느낄 수 있어 기대감을 높인다.한편 SM엔터테인먼트의 디지털 음원 공개 채널 SM STATION은 2016년 시작돼 여러 가수와 프로듀서, 작곡가 협업으로 폭넓은 장르의 음악을 선보이며 호평을 이어왔다. 앞으로 SM STATION은 라이브 클립, 인터뷰 영상 등 감각적인 신보 발표와, 기존에 발매돼 많은 사랑을 받았던 구보도 새로운 콘텐츠로 재탄생 시켜 독자적인 ‘SM 라이브러리’를 구축해 나갈 전망이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com