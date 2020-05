성시경 새 싱글 'And We Go' 커버 이미지

가수 성시경이 2년 만에 신곡을 들고 돌아온다.1일 소속사 에스케이재원은 "성시경이 오는 3일 오후 6시 새 디지털 싱글 'And We Go'(앤드 위 고)를 발매한다"고 밝혔다.이번 싱글은 2018년 5월 발표한 '영원히' 이후 성시경이 2년 만에 공개하는 단독 신보로, 아티스트 특유의 감미로운 음색과 로맨틱한 메시지 등이 팬들을 무장해제시킬 것으로 기대를 모은다.여기에 노래 가사가 전부 영어로 돼 있어 성시경의 목소리로 마치 팝송을 듣는 듯한 느낌을 리스너들에게 선사할 계획이다.특히 올봄 열릴 예정이었던 성시경의 브랜드 콘서트 '2020 축가'가 코로나19 여파로 연기된 가운데, 성시경은 이번 신곡을 통해 팬들의 아쉬운 마음을 따뜻하게 위로해줄 전망이다.봄처럼 포근한 목소리로 깊은 감동을 선사할 성시경의 신곡 'And We Go'(앤드 위 고)는 오는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.앞서 오는 2일 첫 방송되는 tvN 신개념 사적 다큐멘터리 '온앤오프'에서 'And We Go'를 선공개할 예정이다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr