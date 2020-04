고재근/사진=KG컴퍼니

가수 고재근이 TV조선 ‘어쩌다 가족’ OST에 참여한다.최근 트로트 가수로 전향해 화제를 모으고 있는 고재근이 ‘어쩌다 가족’의 세 번째 OST ‘안변합니다’에 참여한다. 특히‘어쩌다 가족’의 OST는 전영록, 이본이 참여해 ‘명품 라인업’으로 화제를 모은 바 있다.고재근은 지난 1999년 시대를 풍미한 록밴드 Y2K의 메인보컬로 데뷔했다. 훈훈한 비주얼과 파워풀한 가창력으로 사랑받은 고재근은 지난 2001년 솔로앨범 ‘Song and Poams In my Heart’를 발매하여 솔로 가수로서 입지를 탄탄히 다졌다.이어 고재근은 ‘네버엔딩스토리’, ‘라디오스타’, ‘남한산성’ 등 다양한 뮤지컬 작품에 출연해 다재다능한 끼를 선보였다. 또한 다양한 예능 프로그램에 출연하며 남다른 입담으로 대중들에게 얼굴을 알리기도 했다.특히 고재근은 최근 TV조선 ‘내일은 미스터트롯’에 출연해 반전 트로트 실력까지 뽐내기도 했다. 고재근은 ‘안돼요 안돼’, ‘사랑해 말도 못하는’ 등 색다른 매력을 드러내는 무대를 통해 시청자들의 귀를 사로잡으며 TOP 20까지 진출했다.TV조선 ‘어쩌다 가족’은 피 한 방울 섞이지 않은 남남이 모여 어쩌다 진짜 가족이 되어가는 과정을 담은 웃음과 감동의 색다른 가족 드라마이다. 참신한 소재와 전개로 다양한 연령대 시청자들의 관심을 모은 ‘어쩌다 가족’은 매주 일요일 오후 7시 55분에 방영된다한편, 고재근이 참여한 TV조선 '어쩌다 가족'의 세 번째 OST ‘안변합니다’는 오는 3일 낮 12시에 발매된다.김예랑 기자 norang@tenasia.co.kr