그룹 트와이스가 28일 오후 유튜브 오리지널 시리즈 'TWICE: Seize the Light' 온라인 간담회에 참석해 질문에 답하고 있다.'TWICE: Seize the Light'는 트와이스의 시작과 현재 그리고 미래를 이야기하는 리얼 다큐멘터리로 아홉 멤버들의 연습생 시절부터 치열한 성장 일기, 새로운 무대를 향한 도전, 솔직한 마음까지 다양한 모습을 담았으며 오는 29일 첫 화를 전 세계 81개 지역에 동시 공개할 예정이다.최혁 한경닷컴 기자 chokob@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com