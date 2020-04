(여자)아이들 (사진=SBS MTV)

오늘(28일) 방송되는 ‘더쇼’에서는 콘셉트 천재 (여자)아이들이 출연해, 반전 매력을 선보이며 전 세계 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.(여자)아이들이 출연하는 ‘더쇼’ 속 코너 ‘행덕 라이브’는 ‘행복한 덕후를 위한 라이브’란 뜻으로 최애 아이돌들의 아이 콘택트 시점과 순간을 안방에서 생생하게 보고 들을 수 있는 코너다.‘행덕라이브’ (여자)아이들 편은 ‘거부, 혼란, 인정, 당당함의 감정을 겪으며 현실과의 부딪힘을 통해 깨달음을 얻게 된다는 메시지’를 담은 신곡 ‘Oh my god'에 맞춰 '인사이드 아(이들)웃' 콘셉트로 진행된다.(여자)아이들은 그 동안 보여준 적 없는 매력을 낱낱이 보여준다. 촬영 소식이 알려지자 팬들의 뜨거운 반응과 기대를 모으고 있다. 특히, 소연은 SNS에서 사용할 수 있는 유용하고도 특이한 역대급 소장용 짤을 탄생시켜 제작진들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.이어, 버럭 캐릭터를 담당한 우기는 입장과 동시에 화를 내며 박력 넘치는 모습과 귀여운 모습까지 두 가지 매력을 선보였다고 한다. 팀 내 공식 순둥이로 알려진 우기가 진짜 버럭한 사연은 무엇인지 궁금증을 자아낸다.이 외에도 보는 이들을 심쿵시킬 사랑둥이 수진부터, 맏언니로서 팀 내 고충을 감내하다 폭발해버린 미연까지 멤버들 개개인의 다채로운 매력을 볼 수 있는 ‘행덕라이브 (여자)아이들편’ 풀버전은 방송 후 유튜브 ‘The K-POP’ 채널에서 확인할 수 있다.한편 (여자)아이들은 타이틀곡 ‘Oh my god’과는 다른 매력을 볼 수 있는 수록곡 ‘사랑해’를 ‘더쇼’에서 최초 공개할 예정이다.MTV Asia 채널을 통해 총 18개국에 동시 생방송 되는 <더쇼>는 (여자)아이들, CRAVITY, H&D(한결, 도현), NOIR(느와르), TOO, 걸카인드, 달수빈, 미교, 솔라(마마무), 시그니처, 에이프릴, 이대원, 임팩트, 진민호, 칸토의 무대와 함께한다. 28일(화) 오후 6시 SBS MTV, SBS FiL 채널 동시 방송된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com