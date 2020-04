'WayV - Beyond the Vision' 이미지./ 사진제공=SM엔터테인먼트

중국 그룹 WayV(웨이션브이, 중국 LABEL V 소속)가 세계 최초 온라인 전용 콘서트 ‘Beyond LIVE’(비욘드 라이브)의 두 번째 주자로 출격한다.WayV가 펼치는 ‘WayV - Beyond the Vision’(웨이션브이 - 비욘드 더 비전)은 5월 3일 오후 3시(중국 북경 시간 기준 3일 오후 2시) 네이버 V LIVE를 통해 전 세계에 생중계된다.WayV는 2019년 1월 중국에서 데뷔해 음악 뿐만 아니라 예능, 광고 등 다양한 분야에서 활약하고 있다.‘Beyond LIVE’는 온라인 전용 유료 콘서트다. AR 기술, 인터랙티브 소통 등이 어우러진 공연이다. ‘WayV - Beyond the Vision’ 관람권은 네이버 V LIVE+에서 구매 가능하며, 관람권과 MD 상품이 함께 구성된 패키지도 예스24에서 판매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr