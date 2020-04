크래비티, K-밥 스타 출연 소감 (사진=스타쉽)

크래비티(CRAVITY)가 유튜브 채널 ‘케이밥스타 : K-밥 스타’ 출연 소감을 밝혔다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민) 측은 최근 공식 SNS 채널에 ‘케이밥스타 : K-밥 스타’ 크래비티의 출연 인증 사진을 공개, MC 이영자, 김숙과 훈훈하고 다정한 면모를 보여줘 이목을 집중시켰다.크래비티는 “저희가 ‘케이밥스타 : K-밥 스타’의 첫 번째 게스트라서 많이 떨리기도 했고 너무나도 훌륭하신 선배님들과의 촬영이라 긴장도 됐는데, 이영자 선배님과 김숙 선배님께서 잘 챙겨주시고 이끌어주셔서 정말 재미있게 촬영할 수 있었다. 두 선배님께 진심으로 감사드린다”면서 “데뷔를 준비하면서 조금 바빴었는데 공기 좋은 곳에서 맛있는 음식들도 많이 먹으면서 에너지를 충전했고, 활동에서 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있는 것 같다. 굉장히 행복했고 이런 좋은 기회를 주셔서 감사드린다”고 밝혔다.앞서 크래비티는 ‘케이밥스타 : K-밥 스타’의 첫 번째 게스트로 출연, 상큼 발랄한 비주얼과 엉뚱하면서도 유쾌한 매력으로 팬들의 마음을 사로잡았다.특히 솥뚜껑 삼겹살 100인분 먹방을 보여주며 남다른 먹성을 자랑하는가 하면 논두렁에서 신곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’ 무대를 거침없이 선보이며 화려한 퍼포먼스를 완성해 열정 넘치는 매력도 뿜어냈다.뿐만 아니라 신인답게 풋풋한 면모와 귀여운 리액션으로 보는 이들의 입가에 미소를 자아내 ‘2020년 슈퍼 신인’의 남다른 예능감을 마음껏 자랑했다.지난 14일 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’로 가요계에 데뷔한 크래비티는 타이틀곡 ‘Break all the Rules’에서 중독성 강한 멜로디와 훈훈한 비주얼, 각 잡힌 칼군무, 패기 넘치는 퍼포먼스를 무기로 음악 팬들을 눈과 귀를 매료시키고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com