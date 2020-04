그룹 파나틱스 트랙리스트./ 사진제공=에프이엔티

그룹 파나틱스가 새로운 선물을 들고 팬 곁을 찾는다.에프이엔티는 27일 0시 공식 파나틱스의 공식 SNS 채널에 새 미니앨범 'PLUS TWO'의 트랙리스트를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.트랙리스트에 따르면 파나틱스의 신보에는 앨범의 문을 여는 '인트로'와 이를 맺음 하는 '아웃트로', 그리고 타이틀곡 'V.A.V.I. Girl'을 포함해 총 일곱 트랙이 새로운 미니앨범을 가득 채우고 있다.에프이엔티에 따르면 타이틀곡 'V.A.V.I GIRL'은 '다양하고(Variety), 사랑스러우면서도(Adorable), 재주가 뛰어나고(Versatile), 독립적인(Independent) 소녀'를 뜻한다. 파나틱스의 업그레이드 매력을 짐작할 수 있는 대목.이밖에도 'No.1'과 캐나다 프로듀서 JOHNEAST가 피처링으로 참여한 'All You Are'을 비롯해 '우유 한 잔'과 '우유 한 잔'의 어쿠스틱 버전 등 한층 더 성장한 파나틱스의 진면목을 만나볼 수 있는 매력적인 곡들로 미니앨범을 구성했다.트랙리스트에 앞서 첫 'V.A.V.I GIRL' 뮤직비디오를 비롯해 다양한 콘셉트 포토로 팬들의 기대감을 키워온 파나틱스. 이들은 오는 30일 최종 뮤직비디오 티저로 팬들을 만난 뒤, 5월 4일 오후 6시 새로운 미니앨범 'PLUS TWO'를 발매하고 타이틀곡 'V.A.V.I GIRL'로 본격적인 컴백 활동에 돌입할 계획이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr