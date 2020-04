정규 2집으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 5위를 기록한 보이그룹 NCT 127이 리패키지 앨범을 들고 돌아온다.소속사 SM엔터테인먼트는 NCT 127이 다음 달 19일 정규 2집 리패키지 '엔시티 #127 네오 존: 더 파이널 라운드'(NCT #127 Neo Zone: The Final Round)를 발매한다고 27일 밝혔다.신보에는 정규 2집에 수록된 13곡과 함께 타이틀곡 '펀치'(Punch)를 비롯해 '논스톱'(NonStop), '너의 하루(Make Your Day)'까가 세 신곡이 수록됐다.정규 2집 타이틀곡인 '영웅'(英雄; Kick It) 무대 인트로 곡으로 쓰인 '서곡'(序曲; Prelude) 또한 담겨 총 17트랙으로 구성됐다.NCT 127이 지난달 내놓은 두 번째 정규앨범 '엔시티 #127 네오 존'은 발매 직후 '빌보드 200'에서 5위에 올라 팀 자체 최고 기록을 세운 바 있다./연합뉴스