그룹 NCT 127./ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127(엔시티 127)이 신곡 ‘Punch’(펀치)로 오는 5월 컴백 대열에 합류한다.NCT 127 정규 2집 리패키지 ‘NCT #127 Neo Zone: The Final Round’(엔시티 #127 네오 존: 더 파이널 라운드)는 5월 19일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.이번 앨범은 정규 2집 수록곡 13곡에 타이틀 곡 ‘Punch’를 비롯한 ‘NonStop’(논스톱), ‘너의 하루 (Make Your Day)’ 등 신곡 3곡과 ‘영웅 (英雄; Kick It)’ 무대의 인트로 곡으로 삽입되어 화제를 모은 ‘서곡 (序曲; Prelude)’까지 총 17곡으로 구성됐다.NCT 127은 정규 2집 ‘NCT #127 Neo Zone’으로 국내 각종 음반, 음원 차트 1위, 음악방송 1위 등 ‘영웅’ 신드롬으로 가요계를 휩쓸었다. 3월 셋째 주 미국 빌보드의 메인 차트인 ‘빌보드 200’ 5위 및 ‘아티스트 100’ 2위를 비롯해 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’, ‘테이스트메이커 앨범’ 등 4개 차트 1위를 기록했다.NCT 127 정규 2집 리패키지 ‘NCT #127 Neo Zone: The Final Round’는 5월 19일 음반 발매되며, 오늘(27일)부터 각종 온라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr