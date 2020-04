슈퍼엠, '비욘드 라이브' 첫 주자

온라인 콘서트 '슈퍼엠-비욘드 더 퓨처' 진행

"어색할 줄 알았는데 너무 좋다"

"팬들 편하게 즐길 수 있어서 기뻐"

'슈퍼엠 비욘드 더 퓨처' /사진=네이버V라이브 화면 캡처

그룹 슈퍼엠(SuperM)이 온라인 콘서트로 팬들과 소통하는 설렘을 표했다.슈퍼엠은 26일 오후 3시(한국시간) 네이버 V라이브를 통해 세계 최초로 시도되는 온라인 맞춤형 콘서트인 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'의 첫 주자로 나섰다.이날 슈퍼엠은 미니 1집 수록곡인 '아이 캔트 스탠드 더 레인(I Can't Stand The Rain)'으로 '슈퍼엠-비욘드 더 퓨처(SuperM0 Beyond the Future)'의 포문을 열었다. 이어 태용의 'GTA', 텐의 '몽중몽(夢中夢)', 태민의 '무브(MOVE)', '원트(WANT)'까지 솔로 무대도 펼쳐졌다.슈퍼엠의 무대는 강렬한 퍼포먼스는 물론 360도로 구현되는 카메라 워킹, AR 기술까지 더해져 생생한 현장감을 전달하는가 하면, 오프라인 공연보다 더 섬세한 멤버들의 표정과 감정선까지 잡아내 놀라움을 자아냈다.무대를 마친 슈퍼엠 멤버들은 "어색할 줄 알았는데 너무 좋다"며 웃었다. 마크는 "LED, AR 등이 막 무대에서 튀어나오더라. 우리도 보면서 놀랐다"며 감탄했다. 이어 태민은 "준비하는 과정이 정말 재밌었다. 새로운 시도이기도 하고, 팬분들도 만날 수 있는 시간이라 정말 좋다"고 소감을 밝혔다.슈퍼엠은 "평소처럼 무대를 한다고 생각했는데 첫 시도이다보니 긴장이 되더라. 막상 무대를 하니 재밌고, 팬분들이 편하게 즐길 수 있을 거라 생각하니 우리도 좋다"면서 "공연에 기술이 많이 들어가서 우리도 연습을 많이 했는데 결과가 잘 나온 것 같아 다행이다. 이렇게 기술이 발달된 시기에 무대를 보여드릴 수 있다는 게 다행이고 설렌다"고 말했다.각국에서 공연을 관람하고 있는 팬들과의 화상연결도 인상적이었다. 슈퍼엠은 "앞에 있는 전광판으로 실시간 댓글을 보고 있다. 전 세계 많은 분들이 힘든 시간을 보내고 있는데 팬분들이 보내주는 응원으로 우리가 힘을 얻듯이 슈퍼엠의 무대를 보시는 분들도 힘을 받으셨으면 한다"고 밝혔다.이후 슈퍼엠은 팬들과 직접 화상연결에 나서 서로 인사를 나누고 질문을 주고 받으며 적극적으로 소통에 나섰다. 일부 연결 상태가 매끄럽지 못한 상황도 있었지만 그럼에도 서로 배려하며 팬들과 의미 있는 시간을 가졌다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com