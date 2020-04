벤 (사진=메이저나인)

‘감성 보컬리스트’ 벤(BEN)이 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 미니앨범 ‘Off The Record(오프 더 레코드)’를 발매한다.‘오프 더 레코드’는 공개하지 않기로 한 이야기라는 원래의 의미처럼, 이별한 사람들의 숨겨져 있는 속마음들을 노래 곳곳에 담아 벤 특유의 청아하고 호소력 있는 목소리로 또 한 편의 가슴 시린 이별 이야기를 만들어 낸 앨범이다.타이틀곡 ‘나쁜 놈’은 휘몰아치는 폭발적인 고음 대신 마이너 색채의 피아노 선율 위로 청아하고 절제된 감성을 더해 큰 울림을 선사한다. 프로듀서 겸 아티스트 바이브 류재현과 메이저나인의 메인 프로듀싱 팀 VIP가 벤의 음악적 변화와 성장을 이끌어냈다.또 걸그룹 이달의 소녀 희진이 뮤직비디오 주인공으로 나서며 이별의 그리움을 가장 아름다운 순간이면서도 섬세한 감정의 순간으로 전해질 수 있도록 열연을 펼쳤다.이번 앨범에는 헤어짐을 덤덤하게 받아들이려고 애쓰는 감정을 벤과 싱어송라이터 적재의 속삭이는 듯한 보컬로 나누어 표현한 ‘차라리 잘됐어(Feat. 적재)’, 먹먹하면서도 공허한 가사가 매력적인 ‘그날 차가 안 밀렸다면’, 사랑이 식은 연인의 마음을 알아챈 여자의 심정을 차분하게 혼잣말하듯 그려낸 ‘눈이 말하더라’, 사랑이 있었기에 아픔을 이겨낼 수 있었다고 말하는 ‘I'll Give My All To You(아일 기브 마이 올 투 유)’, 그동안 큰 사랑을 받았던 히트곡을 하나로 엮어 탱고의 매력을 더해 완성한 ‘헤어져줘서 고마워 / 180도’까지 섬세하고 한층 더 성장한 곡들도 수록됐다.한편 독보적인 이별 감성으로 유일무이 보컬리스트로 우뚝 선 벤은 오늘(26일) 앨범 발매에 앞서 오후 5시 30분 개인 인스타그램과 메이저나인 페이스북 채널을 통해 랜선음감회 ‘집콕라이브’를 진행한다. 직접 앨범을 소개하는 것은 물론 타이틀곡 ‘나쁜 놈’ 라이브를 최초로 공개할 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com