[연예팀] 박재범이 생일을 맞아 신곡을 공개한다.AOMG 측은 “박재범이 자신의 생일을 맞이해 금일(25일) 오후 6시 새 싱글 ‘All the Way Up’을 깜짝 공개한다”고 소식을 전했다.‘All the Way Up’은 지난해 11월 미국의 유명 힙합 프로듀서 Hit-Boy가 참여해 큰 화제를 모은 EP 앨범 ‘This Wasn’t Supposed to Happen’ 발매 이후 약 5개월 만에 발표하는 곡으로, 힙합 팬들의 큰 주목이 전망된다.한편, 박재범은 월드 투어 ‘JAY PARK 2019 SEXY 4EVA WORLD TOUR’를 통해 아시아, 유럽, 북미 총 18개 국가 31개 도시에서 뜨거운 반응을 이끌어냈다.금일(25일) 오후 6시 여러 음원 사이트서 공개.(사진제공: AOMG)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr